КХЛ попросила власти вернуть легионеров в Россию

Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые на данный момент находятся за границей, в Министерство спорта с просьбой помочь им вернуться в Россию для подготовки к новому сезону, сообщила пресс-служба лиги.

«КХЛ ведет активную работу, направленную на своевременное прибытие иностранных хоккеистов в расположение своих клубов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Предварительный старт сезона-2020/21 в КХЛ намечен на 2 сентября. В чемпионате КХЛ должны принять участие 23 команды.

Отсутствие легионеров может ударить по таким клубам, как «Трактор», «Сибирь» и даже «Салават Юлаев», пишет Sport24. Например, челябинский клуб будет обескровлен без чешской связки Седлак-Гика, их вратаря-соотечественника Романа Вилла, шведского защитника Лоурэнса Пайлата и других.