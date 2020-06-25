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КХЛ попросила власти вернуть легионеров в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые на данный момент находятся за границей, в Министерство спорта с просьбой помочь им вернуться в Россию для подготовки к новому сезону, сообщила пресс-служба лиги.

«КХЛ ведет активную работу, направленную на своевременное прибытие иностранных хоккеистов в расположение своих клубов», — цитирует ТАСС  сообщение пресс-службы.

Предварительный старт сезона-2020/21 в КХЛ намечен на 2 сентября. В чемпионате КХЛ должны принять участие 23 команды.

Отсутствие легионеров может ударить по таким клубам, как «Трактор», «Сибирь» и даже «Салават Юлаев», пишет Sport24. Например, челябинский клуб будет обескровлен без чешской связки Седлак-Гика, их вратаря-соотечественника Романа Вилла, шведского защитника Лоурэнса Пайлата и других.

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