Российские спортсмены попали в список величайших бойцов ММА

Американский телеканал CBS предоставил рейтинг величайших бойцов в истории ММА, в десятку попали сразу два российских спортсмена — Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

Емельяненко оказался на четвертом месте, а чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал шестым. Лучшим бойцов всех времен эксперты назвали чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. Второе место занял Андерсон Силва, третье — Жорж Сен-Пьер.

В десятке величайших бойцов также Деметриус Джонсон, Жозе Альдо, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор и Мэтт Хьюз. Примечательно, что Конор Макгрегор оказался только на девятом месте в списке.

Федор Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 39 побед, потерпел шесть поражений, один его поединок признан несостоявшимся. Нурмагомедов выиграл все 28 боев, он является действующим обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе.