Российские спортсмены попали в список величайших бойцов ММА

Американский телеканал CBS предоставил рейтинг величайших бойцов в истории ММА, в десятку попали сразу два российских спортсмена — Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.
Емельяненко оказался на четвертом месте, а чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал шестым. Лучшим бойцов всех времен эксперты назвали чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. Второе место занял Андерсон Силва, третье — Жорж Сен-Пьер.
В десятке величайших бойцов также Деметриус Джонсон, Жозе Альдо, Даниэль Кормье, Конор Макгрегор и Мэтт Хьюз. Примечательно, что Конор Макгрегор оказался только на девятом месте в списке.
Федор Емельяненко в смешанных единоборствах одержал 39 побед, потерпел шесть поражений, один его поединок признан несостоявшимся. Нурмагомедов выиграл все 28 боев, он является действующим обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе.
slavayninТак это в России президент от безпорядков в бункере спрятался?
Nik3316это насколько же Америка отсталая была, что нам достаточно только пыль смахивать с "разработок многодесятилетней...
AlhazredМаск отличный бизнесмен и хороший инженер. Не считаю этот запуск чем то из ряда вон, но это большой прогресс...
slavayninхорошо,а то я уже переживать начал.
DisobedientУорнер бразерс пикчерз представляет! Величайшие марсианское вооружение «супер-пупер-ракету»!Это тебе...