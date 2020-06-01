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Семин объяснил причину отставки из «Локомотива»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Нежелание быть «ручным тренером» для руководства «Локомотива» стало причиной увольнения, рассказал бывший главный тренер клуба Юрий Семин.

«Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Семиным, а с 1 июня новым наставником станет сербский специалист Марко Николич.

«Причина же расставания руководителей "Локомотива" со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им», — сказал Семин в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По его мнению, руководители клуба должны были уйти вместе с ним, если считают, что он не выполнил какие-то задачи.

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Семин добавил, что отказался от каких-либо почетных должностей и от предложения провести торжественные проводы во время какого-то матча. «С этими руководителями — нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие — да», — заявил он.

Семин с перерывами был главным тренером «Локомотива» более 20 лет, он трижды приводил клуб к титулу чемпиона и шесть раз — к победе в Кубке России, три раза — к победе в Суперкубке.

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