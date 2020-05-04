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Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Люди, которые требуют от государства деньги во время пандемии, дармоеды, которые не хотят ничего делать, заявил главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов.

«Сейчас прошелся… Магазин, метро, троллейбусы, автобусы — все работает. Те, кто делают важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию», — сказал Шалимов на видео в Instagram (в настоящий момент оно удалено).

Шалимов заявил, что «каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж». Он задался вопросом, ради чего помогать таким людям.

Подписчики тренера в Instagram резко отреагировали на подобные высказывания. «Кадыров, уволь и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!», «В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать», — написали люди.

Шалимов тренирует «Ахмат» с 2019 года.

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