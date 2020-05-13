Олимпийский призер пошел работать в доставку еды

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года японский фехтовальщик Ре Мияки устроился на работу курьером в токийский сервис доставки еды в связи с переносом Игр в Токио.

«Я начал это делать по двум причинам: чтобы сэкономить деньги на поездках (на будущие соревнования) и поддерживать себя в физической форме. Когда я получаю заказы в холмистом районе города, это становится хорошей тренировкой», — цитирует Мияки агентство Франс Пресс.

Фехтовальщик попросил приостановить действие трех его спонсорских контрактов на время пандемии, потому что считает, что «было бы немного нагло получать поддержку в такой ситуации».

«Не знаю, когда смогу возобновить тренировки или когда состоится следующий турнир. Я даже не знаю, смогу ли я сохранить свое психологическое состояние или мотивацию еще на один год. Никто не знает, как будет проходить квалификационный процесс. Притворяться, что все в порядке с соревнованиями, просто безответственно», — добавил спортсмен.

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.