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Тяжеловес Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил бразильца Фабрисиу Вердума на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Джексонвилле — UFC опубликовал видео.

Поединок тяжеловесов продлился все три раунда. Судьи отдали победу Олейнику. Таким образом, 42-летний россиянин одержал вторую победу в UFC подряд, одолев бывшего чемпиона организации в тяжелом весе.

Теперь на счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья. Вердум потерпел девятое поражения при 23 победах.

«Он владеет многими приемами — эзекиель, диафрагма. Я был в России и смотрел, как он победил Мирко ущемлением диафрагмы. У него другой подход. Многие не верят, что он сработает, но это работает. Он вытворяет некоторые сумасшедшие вещи», — говорил Вердум порталу MMA Fighting.

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