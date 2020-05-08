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Джигурда вызвал Емельяненко на бой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/p/B8SDwk0ouVX/

Российский актер Никита Джигурда вызвал на поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который ранее высмеял идею поединка Джигурды и телеведущего Владимира Соловьева.

«Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксерский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы», — заявил Джигурда в Instagram.

Джигурда сначала вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева, который оскорбил комментатора Василия Уткина.

38-летний Емельяненко высмеял идею поединка с участием 59-летнего Джигурды и 56-летнего Соловьева, сказав, что из тех «песок сыпется». Он добавил, что смешанные единоборства «раскачали», и теперь все хотят быть спортсменами.

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Топ комментариев

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Drronum

Куда это ты плавно вошел и плавно выходишь?

Drronum

Если туда куда я предполагаю, то вам туда и входить незачем, потому как никогда от туда и не выходили.

Иркут 69

То есть, вместо того, что б поддержать финансово крупнейших авиаперевозчиков, переложили бремя на крайних....

kvd71

а может он и не болеет, на публику работает