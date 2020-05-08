Джигурда вызвал Емельяненко на бой

Российский актер Никита Джигурда вызвал на поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который ранее высмеял идею поединка Джигурды и телеведущего Владимира Соловьева.

«Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксерский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы», — заявил Джигурда в Instagram.

Джигурда сначала вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева, который оскорбил комментатора Василия Уткина.

38-летний Емельяненко высмеял идею поединка с участием 59-летнего Джигурды и 56-летнего Соловьева, сказав, что из тех «песок сыпется». Он добавил, что смешанные единоборства «раскачали», и теперь все хотят быть спортсменами.