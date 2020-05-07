КХЛ отказалась от выбора победителя Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига приняла решение не определять чемпиона и победителя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте лиги.

«Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призёров Чемпионата КХЛ, не существует», — говорится в сообщении КХЛ.

Поэтому командам, вышедшим в полуфиналы конференций, присваивается технически единое место 1-8. В официальной классификации по итогам сезона они будут перечислены в алфавитном порядке: «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан), «Динамо», (Москва), «Йокерит» (Хельсинки), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 Спортивного регламента КХЛ.

«Уверен, что в сложившейся ситуации Лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу. Впервые Чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей», — прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов.