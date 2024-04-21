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Ротенберг назвал встречу с Путиным главным событием сезона для СКА

Источник:
«Чемпионат»
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Главный тренер клуба КХЛ СКА Роман Ротенберг считает встречу с президентом России Владимиром Путиным главным событием сезона для петербургской команды.

В январе Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили «СКА-Арену», новый домашний стадион СКА, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2023-го. Первый матч на новой арене СКА провел в феврале.

«Думаю, самое важное событие в сезоне — встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы провели беседу всей командой... Уверен, что наша команда способна привезти не один Кубок Континента и Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Обязательно это сделаем», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года.

 


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