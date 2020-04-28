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УЕФА выделил для помощи ассоциациям более €200 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UEFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на борьбу с последствиями COVID-19, сообщается на сайте организации.

Программа помощи HatTrick обычно выделяет средства национальным ассоциациям на текущие расходы и целевое развитие национального футбола. На этот раз УЕФА решил позволить ассоциациям самим определить, какие задачи требуют первоочередного решения в свете негативного влияния коронавируса на футбол на всех уровнях.

«Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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