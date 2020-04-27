Футболист Козлов вспомнил, как отверг предложения «Интера» и «Милана»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов, считавшийся одним из самых талантливых футболистов своего возраста, рассказал, что у него были предложения от «Милана» и «Интера», но он решил остаться в московском клубе.

«Был один турнир, где выступали 40 команд, среди которых "Интер", "Милан", "Ювентус", "Боруссия". Проиграли в финале 0:4, но я себя хорошо проявлял, получил лучшего игрока. Хотя 15 лет не показатель, что тут говорить. А как-то на одном турнире во Франции против юного Лукаку играл. Тогда он, по-моему, маленького роста был. Точно не такой, как сейчас. Но сразу было видно, что топом будет», — рассказал Козлов в интервью «Чемпионату».

По его словам, после тренировки к нему подошли два человека и сказали, что есть предложения от «Милана» и «Интера».

«Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, всё выглядело серьёзно. Но тогда мне "Спартак" уже предложил контракт, позволял тренироваться с дублем. В 15 лет это очень круто», — отметил футболист Козлов.

Козлов выступал за «Спартак» с 2010 по 2016 годы, при этом был в аренде в «Химках», затем его перевели в «Спартак-2». В 2014 нападающий получил тяжелейшую травму — порвал все связки колена, после чего восстанавливался 2,5 года.

Вернуться хотя бы на прежний уровень Козлов пока не смог. После родного клуба в его карьере были «Тосно», «Факел», «Окжетпес» и «Тюмень».