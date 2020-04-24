Боец Гэтжи потребовал от Хабиба желания убивать

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Гэтжи и американец Тони Фергюсон должны сразиться 9 мая. Предполагается, что победитель боя встретится с Нурмагомедовым.

Гэтжи уверен, что выиграет временный пояс, и это станет еще одним шагом к поставленной цели. Без боя с Хабибом он не сможет считать себя настоящим чемпионом.

«Я побью Тони, а потом встречусь с Хабибом, потому что хочу стать лучшим легковесом мира. Хочу, чтоб Нурмагомедов попытался убить меня, иначе я перестану уважать его», — цитирует Гэтжи MMA Mania.

Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. В активе Нурмагомедова — 28 боев и 28 побед.

Гэтжи провел в UFC шесть боев, четыре победы и два поражения, в том числе Дастину Порье.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться 18 апреля, но турнир отменили из-за коронавируса. 1 апреля россиянин заявил, что не сможет принять участие в турнире, так как границы России закрыты.