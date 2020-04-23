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Емельяненко взял пример с Кадырова и стал лысым

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко побрился налысо вслед за главой Чечни Разманом Кадыровым — видео размещено в Instagram-аккаунте тяжеловеса.

Емельяненко отметил, что парикмахерские закрыты на фоне эпидемии коронавируса, однако стричься как-то нужно.

Глава Чечни полностью обрил голову в ответ на просьбу открыть парикмахерские в республике.

Кадыров в Instagram вызвал Емельяненко на поединок и предложил своим подписчикам выбрать, по каким правилам следует устроить бой. Глава Чечни обещал нокаутировать бойца в пятом раунде. Пока неизвестно, осталось ли предложение в силе.

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