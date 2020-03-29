НАВЕРХ

Финская фигуристка раскритиковала «фабрику Тутберидзе»

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © kiira_korpi; instagram.com/kiira_korpi

Фабрика тренера Этери Тутберидзе, воспитывающей фигуристок-чемпионок, — признак бесчеловечной культуры, поскольку такое отношение к юным спортсменам ломает их не только физически, но и психологически, заявила финская фигуристка Киира Корпи.

«Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе — самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов», — сказала Корпи в интервью The Guardian.

По мнению фигуристки, сейчас детей воспитывают так, что они начинают думать, что они слабы, если получают травмы. Корпи рассказала, что слышала от врачей в Финляндии, США и Швеции, что 12-летние спортсмены приходят в больницу со стрессами, которые не должны возникать у человека в таком возрасте. По ее мнению, в России это происходит еще раньше.

«Система не заботится о тех, кто уже не справляется с нагрузками, потому что появляются те, кто может это сделать. Но и они спустя некоторое время тоже ломаются, становятся слишком взрослыми, чтобы продолжать карьеру», — добавила Корпи.

Фигуристка отметила, что ей трудно «наблюдать за этими маленькими девочками-звездами, потому что невозможно не думать о том, что стоит за их выступлениями», а также предположила, что люди скучают по эмоциональному зрелому катанию.

Корпи — трехкратный призер чемпионата Европы. Завершила карьеру в 2015 году в 27 лет.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выиграли шесть этапов Гран-при, заняли полный подиум финала Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы, а на юниорском чемпионате мира Камила Валиева и Дарья Усачева взяли золото и серебро.

Еще по теме
Фигуристка Сотникова показала шрам после операции
Чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет
Трусова показала прокат с пятью выполненными четверными
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое
•
Россия опустит на границах «железный занавес»
•
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
•
Нетканым медицинским маскам нашли альтернативу
Подробности
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Как найти и купить лекарства онлайн?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое
•
Россия опустит на границах «железный занавес»
•
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
•
Нетканым медицинским маскам нашли альтернативу
Как это работает
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Как найти и купить лекарства онлайн?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США стали лидером по числу зараженных коронавирусом
59
Россия представила препарат для лечения коронавируса
47
Российскую помощь Италии посчитали бесполезной
46
План Путина против коронавируса. Главное
42
Обращение Путина спровоцировало рост закрытия вкладов
42