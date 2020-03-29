Финская фигуристка раскритиковала «фабрику Тутберидзе»

Фабрика тренера Этери Тутберидзе, воспитывающей фигуристок-чемпионок, — признак бесчеловечной культуры, поскольку такое отношение к юным спортсменам ломает их не только физически, но и психологически, заявила финская фигуристка Киира Корпи.

«Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе — самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов», — сказала Корпи в интервью The Guardian.

По мнению фигуристки, сейчас детей воспитывают так, что они начинают думать, что они слабы, если получают травмы. Корпи рассказала, что слышала от врачей в Финляндии, США и Швеции, что 12-летние спортсмены приходят в больницу со стрессами, которые не должны возникать у человека в таком возрасте. По ее мнению, в России это происходит еще раньше.

«Система не заботится о тех, кто уже не справляется с нагрузками, потому что появляются те, кто может это сделать. Но и они спустя некоторое время тоже ломаются, становятся слишком взрослыми, чтобы продолжать карьеру», — добавила Корпи.

Фигуристка отметила, что ей трудно «наблюдать за этими маленькими девочками-звездами, потому что невозможно не думать о том, что стоит за их выступлениями», а также предположила, что люди скучают по эмоциональному зрелому катанию.

Корпи — трехкратный призер чемпионата Европы. Завершила карьеру в 2015 году в 27 лет.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выиграли шесть этапов Гран-при, заняли полный подиум финала Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы, а на юниорском чемпионате мира Камила Валиева и Дарья Усачева взяли золото и серебро.