Олимпиада в Токио подорожает из-за переноса

Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год может стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов. Это сделает Игры вторыми по дороговизне в истории.
Бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 миллиарда долларов. После переноса Игр организаторы потратят на проведение соревнований около 15,3 миллиарда долларов, приводит цифры Forbes.
В этом случае токийская Олимпиада станет второй из самых дорогостоящих в истории. Лидером по этому показателю является Россия, которая в 2014 году потратила на Игры в Сочи 21,9 миллиарда долларов.
Есть и другие данные по стоимости Олимпиады-2020. Государственный аудиторский совет Японии оценил реальную стоимость турнира уже в 22,3 миллиарда долларов, а финансовая газета Nikkei и ежедневное издание Asahi — в 28 миллиардов долларов.
24 марта стало известно, что Олимпийские игры перенесены из-за пандемии коронавируса. Теперь Игры могут начаться в любой момент с даты официального открытия (24 июля 2020 года), но не позднее лета 2021-го. Конкретное число пока неизвестно.
pilot995Про какую правду говоришь или ты фильм вспомнил?
creЦитатаБанкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведенийКлиенты как раз всё отлично поняли.
лачиновБлагородный металл всеми силами противился вывозу его за пределы родной страны.)
vgbaikМасок в аптеках нет. Тепловизоров на входе в ТЦ нет. Места, где делают тесты - по пальцам на всю Русь....
UynachalnicaА мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!