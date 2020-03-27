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Олимпиада в Токио подорожает из-за переноса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Atos International / CC BY-SA 2.0

Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год может стоить организаторам 2,7 миллиарда долларов. Это сделает Игры вторыми по дороговизне в истории.

Бюджет Олимпиады на декабрь 2019 года составлял около 12,6 миллиарда долларов. После переноса Игр организаторы потратят на проведение соревнований около 15,3 миллиарда долларов, приводит цифры Forbes.

В этом случае токийская Олимпиада станет второй из самых дорогостоящих в истории. Лидером по этому показателю является Россия, которая в 2014 году потратила на Игры в Сочи 21,9 миллиарда долларов.

Есть и другие данные по стоимости Олимпиады-2020. Государственный аудиторский совет Японии оценил реальную стоимость турнира уже в 22,3 миллиарда долларов, а финансовая газета Nikkei и ежедневное издание Asahi — в 28 миллиардов долларов.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры перенесены из-за пандемии коронавируса. Теперь Игры могут начаться в любой момент с даты официального открытия (24 июля 2020 года), но не позднее лета 2021-го. Конкретное число пока неизвестно.

Тема: Распространение коронавируса
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

pilot995

Про какую правду говоришь или ты фильм вспомнил?

cre

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лачинов

Благородный металл всеми силами противился вывозу его за пределы родной страны.)

vgbaik

Масок в аптеках нет. Тепловизоров на входе в ТЦ нет. Места, где делают тесты - по пальцам на всю Русь....

Uynachalnica

А мобилизацию будем объявлять? Тогда сможем всех переодеть в ОЗК и противогазы!