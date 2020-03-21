Чемпионат России по футболу предложили обнулить

Президент клуба Российской премьер лиги «Урал» Григорий Иванов предложил не доигрывать текущий сезон, приостановленный из-за распространения коронавируса.

«Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим», — цитирует функционера издание «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что по такой схеме должны действовать национальные лиги всех уровней.

Иванов предложил, что в этом случае следующий сезон начнется в таком же составе, РПЛ никто не покинет. Кроме этого, в этом случае можно было бы прямо сейчас отпустить к семьям всех футболистов, включая легионеров.

Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой. Матчи не будут проводиться до 10 апреля, однако паузу могут продлить. Доиграть оставшиеся матчи могут летом, так как ранее было решено перенести Евро-2020.