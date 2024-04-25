США обвинили Россию в создании спутника с ядерным оружием

Причина вето России на проект резолюции Совбеза ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе заключается в работе над «спутником, способном нести ядерный заряд», заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Россия по оценке США, разрабатывает новый спутник, способный нести устройство с ядерным зарядом», — цитирует «Интерфакс» Саливана.

По его словам, в США «слышали», что президент РФ Владимир Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. «Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию», — сказал Салливан.

Россия считает, что запрет должен касаться и обычных видов вооружения. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил: «крайне показательно, что ни в ходе сегодняшнего заседания, ни ранее авторы проекта так и не смогли ответить на вопрос, чем конкретно не устраивает их наше предложение: добавить призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения».

Небензя говоря о разногласиях с США по данной теме, подчеркнул, что «мы хотим запрета любых вооружений в космосе, а не только оружия массового уничтожения, а вы этого не хотите».