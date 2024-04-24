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Сенат США одобрил передачу Украине арестованных активов России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Сенат Конгресс Соединенных Штатов поддержал законопроект, включающий передачу Украине замороженных активов России.

Законопроект включает положения о конфискации российских активов, в том числе запрет на их разморозку, а также по обеспечению компенсации Украине с использованием замороженных активов и об их использовании для восстановления страны, приводит «Коммерсантъ» содержание законопроекта.

Из 280 миллиардов долларов замороженных российских активов в США находится небольшая часть. Директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец оценивал их в 5 или 6 миллиардов долларов.

Российские власти пригрозили, что ответные меры Москвы на конфискацию активов будут жесткими.

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Политика #Мир
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