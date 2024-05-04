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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Названа фатальная ошибка Запада по отношению к России

Источник:
Sibnet.ru
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Запад ошибся, недооценив способность России адаптироваться к экономическому давлению извне, заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.

«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — передает слова министра LRT.

По его мнению, Соединенные Штаты оценивали возможности России «по-западному». Тем самым они упустили важную характеристику отношений власти и общества и возможность государства мобилизовать около 25 миллионов человек.

Именно это «делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время», подчеркнул литовский министр. Для этого Североатлантическому альянсу следует многое улучшить.

В частности, НАТО предлагается выстроить более гибкую систему реагирования, нарастить расходы на оборону, модернизировать военно-промышленный комплекс, а также начать «рассматривать Украину в качестве инструмента сдерживания» России.

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Политика #Мир #Армия
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