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Захарова высмеяла слова Зеленского о шевроне Украины у Бога

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече Бога.

Зеленский в своем пасхальном видеообращении заявил, что Бог стал союзником Украины. «<...> у Бога на плече шеврон с украинским флагом», — добавил он.

«Шеврон на плече у Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — сказала «Известиям» Захарова.

Зеленский также в обращении назвал Россию «старым соседом», который, по его мнению, отделился от Украины навеки.

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Политика #Мир #Курьезы
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