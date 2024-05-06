Лавров обвинил Швейцарию во лжи

Швейцария лжет, говоря о своем желании пригласить Россию на мирную конференцию по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать Россию на первую конференцию, то они говорят неправду. Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают «формулу мира» Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий», — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ, которое опубликовал МИД.

По словам Лаврова, саммит в Швейцарии представляет собой «пародию на переговоры», на Западе России не с кем разговаривать насчет урегулирования, никто не готов к «серьезному» диалогу.

Он отметил, что заявления об отказе Москвы от переговоров являются «нечестными». «Формула мира», которая будет основной на конференции, как утверждает Лавров, содержит в себе «откровенно иллюзорную и русофобскую сущность».

Мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня, она пройдет в швейцарском Бюргенштоке. Россию туда не пригласили. Российское посольство в Швейцарии указало, что Москва и так бы не стала участвовать в мероприятии ни в каком формате.