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Байден подписал закон о помощи Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украину, об этом глава государства заявил в обращении к нации.

«Я только что подписал законопроект по национальной безопасности, который был принят в выходные палатой представителей и утвержден сенатом вчера, он сделает Америку и мир более безопасными и продолжит лидерство Америки в мире», — сказал глава Белого дома.

Байден уточнил, что поставки Киеву начнутся в ближайшие часы. США планируют отправлять оружие из собственных запасов, которые будут восполняться созданием новой техники и боеприпасов, изготовленных на американских предприятиях.

В первый пакет военной помощи ВСУ на сумму миллиард долларов войдут боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, патроны для стрелкового вооружения, бронированные автомобили MRAP и HMMWV.

Кроме этого, Украине передадут переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование.

Всего на помощь Украине выделят 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ, а 11,3 миллиарда — на обеспечение текущих военных операций.

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Политика #Мир #Оружие
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