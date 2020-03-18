Мамаев заинтриговал переездом из России

Российский футболист, полузащитник «Ростова» Павел Мамаев анонсировал предстоящий переезд из страны, такое заявление он сделал в Instagram своей супруги Аланы.
«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — сказал Мамаев в Stories, отвечая на вопрос подписчика Аланы.
Мамаев там же высказался о приостановке чемпионата. «Отреагировал спокойно. Потому что здоровье важнее для всех. И надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от нового повреждения…» — отметил футболист.
Мамаев играет за «Ростов» с сентября 2019 года, до этого он несколько лет представлял ЦСКА.
«Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и имеет в своем активе 36 очков после 22 туров.
fargusДвадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.
skalka136а бензин молча продолжал расти....
ifhbrjdНу, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...
sergei2805как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.
Nastys_h_k_aУдивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!