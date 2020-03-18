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Мамаев заинтриговал переездом из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Дмитрий Пукалик / CC BY-SA 3.0

Российский футболист, полузащитник «Ростова» Павел Мамаев анонсировал предстоящий переезд из страны, такое заявление он сделал в Instagram своей супруги Аланы.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — сказал Мамаев в Stories, отвечая на вопрос подписчика Аланы.

Мамаев там же высказался о приостановке чемпионата. «Отреагировал спокойно. Потому что здоровье важнее для всех. И надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от нового повреждения…» — отметил футболист.

Мамаев играет за «Ростов» с сентября 2019 года, до этого он несколько лет представлял ЦСКА.

«Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и имеет в своем активе 36 очков после 22 туров.

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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!