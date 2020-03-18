Мамаев заинтриговал переездом из России

Российский футболист, полузащитник «Ростова» Павел Мамаев анонсировал предстоящий переезд из страны, такое заявление он сделал в Instagram своей супруги Аланы.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — сказал Мамаев в Stories, отвечая на вопрос подписчика Аланы.

Мамаев там же высказался о приостановке чемпионата. «Отреагировал спокойно. Потому что здоровье важнее для всех. И надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от нового повреждения…» — отметил футболист.

Мамаев играет за «Ростов» с сентября 2019 года, до этого он несколько лет представлял ЦСКА.

«Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и имеет в своем активе 36 очков после 22 туров.