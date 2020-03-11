Большунов впервые выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира. Он победил досрочно, так как сборная Норвегии отказалась от участия в заключительных этапах.

Норвежцы решили сняться с заключительных этапов Кубка мира, которые пройдут в Канаде и США, из-за коронавируса.

«В связи с риском распространения и передачи коронавируса мы расставляем приоритеты и выбираем здоровье, а не результативность», — сказал телеканалу NRK глава комитета по лыжным гонкам в Норвежской федерации лыжного спорта Торбьорн Скогстад.

За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо в активе 1726 очков. Следующие три строчки также занимают норвежцы.

23-летний Большунов станет первым представителем России, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. Во времена СССР это удавалось Александру Завьялову и Владимиру Смирнову.