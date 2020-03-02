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Олимпийская чемпионка Сотникова завершила карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ

Первая в российской и советской истории олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Аделина Сотникова официально объявила о завершении спортивной карьеры.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить», — сказала Сотникова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что «безумно скучает», когда смотрит соревнования, «но, к сожалению, здоровье не позволяет».

В феврале 23-летняя Сотникова перенесла операцию и начала длительный период восстановления. На кадрах, появившихся в СМИ, она была запечатлена в шейном воротнике.

В 2014 на Олимпиаде в Сочи Сотникова с наиболее сложной технически программ у женщин победила кореянку Ким Ён А и стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

Сотникова занималась в школе московского ЦСКА с 2004 по 2017 годы под руководством тренера Елены Буяновой. В 2017 году ушла тренироваться к Евгению Плющенко, но сезон-2015/16 так и остался последним, когда она участвовала в соревнованиях.

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