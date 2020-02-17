Кокорин запросил от «Зенита» контракт на €4 млн

Форвард «Зенита» Александр Кокорин хочет продлить контракт с «Зенитом» на четыре года и получать по 4 миллиона евро за сезон. В клубе с такими условиями не согласны.

Кокорин не хочет уходить из «Зенита», он попросил у руководства контракт на четыре года и зарплату в 4 миллиона евро в год, пишет издание «Бизнес-Online» со ссылкой на источник.

Клуб готов предложить форварду договор на 2,5 года и 2,5 миллиона евро за сезон. Контракт Кокорина истекает этим летом.

Футболист вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии в сентябре 2019 года, где отбывал наказание за драки. В январе клуб передал его в «Сочи». Кокорин сначала отказался это делать, но затем согласился.