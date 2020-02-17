НАВЕРХ

Кокорин запросил от «Зенита» контракт на €4 млн

Источник:
Sibnet.ru
229 1
Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Форвард «Зенита» Александр Кокорин хочет продлить контракт с «Зенитом» на четыре года и получать по 4 миллиона евро за сезон. В клубе с такими условиями не согласны.

Кокорин не хочет уходить из «Зенита», он попросил у руководства контракт на четыре года и зарплату в 4 миллиона евро в год, пишет издание «Бизнес-Online» со ссылкой на источник.

Клуб готов предложить форварду договор на 2,5 года и 2,5 миллиона евро за сезон. Контракт Кокорина истекает этим летом.

Футболист вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии в сентябре 2019 года, где отбывал наказание за драки. В январе клуб передал его в «Сочи». Кокорин сначала отказался это делать, но затем согласился.

Еще по теме
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Кузбасская школа сочла шуткой письмо «Монако» о выплатах за Головина
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Выявлен первый случай коронавируса среди россиян
•
Россия проведет новые переговоры с Японией по Курилам
•
Россию отказались считать преемницей СССР
•
Жириновский предложил запрет рукопожатий
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
13.02.2020 15:05
Канадская спортсменка провалила допинг-тест из-за секса
28.01.2020 11:46
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Выявлен первый случай коронавируса среди россиян
•
Россия проведет новые переговоры с Японией по Курилам
•
Россию отказались считать преемницей СССР
•
Жириновский предложил запрет рукопожатий
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Индексацию зарплат пропишут в Конституции
80
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
60
Россияне стали в два раза меньше доверять Путину
57
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
47
Лукашенко предложил России присоединиться к Белоруссии
42