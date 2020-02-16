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Россияне поставили два мировых рекорда на ЧМ по конькобежному спорту

Источник:
ТАСС
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Фото: © ISU

Наталья Воронина поставила мировой рекорд в забеге на 5000 метров, а Павел Кулижников — в забеге на 1000 метров на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Воронина показала результат 6 минут 39,021 секунды и взяла золото. Это стало новым мировым рекордом. Второе место заняла чешка Мартина Сабликова, преодолевшая дистанцию за 6 минут 41,164 секунды. До старта Ворониной этот результат являлся мировым рекордом. Третье место у представительницы Нидерландов Эсме Виссер (+7,66), сообщает ТАСС.

Кулижников предолел дистанцию за 1 минуту 5,69 секунды, что стало новым рекордом мира. Предыдущее достижение (1.06,18) установил голландец Кьелд Нёйс в 2019 году. Второе место занял Нёйс (отставание 1,03 секунды), третье место у его соотечественника Томаса Крола (+1,05).

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Воронина ранее семь раз завоевала бронзовые награды чемпионата мира, в 2018 году россиянка стала бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 метров. Также в активе 25-летней Ворониной три серебряных и одна бронзовая медали чемпионата Европы.

Для 25-летнего Кулижникова золотая медаль стала пятой в рамках чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также в его активе есть серебряная и бронзовая награды. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером.

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