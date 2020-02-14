Фуркад диагностировал старческий маразм у биатлонистки Резцовой

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад предположил, что у российской биатлонистки, трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой начался старческий маразм. Это реакция на ее слова о том, что он выигрывает с помощью медицинской поддержки.

«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое — норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная», — сказала Резцова «Советскому спорту».

«Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С Резцовой это произошло», — написал Фуркад в Twitter.

В комментарии «Чемпионату» биатлонист добавил, что это высказывание его сильно расстроило и разочаровало и он собирается поговорить со своим адвокатом по этому поводу.

Резцова отреагировала на слова о старческом маразме. «Мартен никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого недостоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», — цитирует бывшую спортсменку «Р-Спорт».

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион. Француз 11 раз становился чемпионом мира и семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира.

На счету Резцовой золото Олимпиады в Калгари в лыжных гонках и два олимпийских золота в биатлоне.