Мотогонщик погиб на ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар», сообщается на сайте турнира.

Гонсалвеш на 276-м километре трассы упал с мотоцикла, к нему экстренно отправилась группа медиков.

Portuguese biker Paulo Gonalves passed away.



Dcs du pilote portugais Paulo Gonalves.



Fallecimiento del piloto portugus Paulo Gonalves.



+ info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

Мужчину обнаружили без сознания. У 40-летнего гонщика случился сердечный приступ, так определили на месте происшествия. На вертолете Гонсалвеша доставили в госпиталь, там специалисты констатировали его смерть.

Гонсалвеш участвовал в 13-м «Дакаре». Он дебютировал в 2006 году и четыре раза финишировал в первой десятке. Наивысшее достижение — в 2015 году он занял второе место в общем зачете мотоциклистов.

В 2020 году ралли «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.