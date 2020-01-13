Мотогонщик погиб на ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар», сообщается на сайте турнира.
Гонсалвеш на 276-м километре трассы упал с мотоцикла, к нему экстренно отправилась группа медиков.
Portuguese biker Paulo Gonalves passed away.— DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020
Dcs du pilote portugais Paulo Gonalves.
Fallecimiento del piloto portugus Paulo Gonalves.
+ info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G
Мужчину обнаружили без сознания. У 40-летнего гонщика случился сердечный приступ, так определили на месте происшествия. На вертолете Гонсалвеша доставили в госпиталь, там специалисты констатировали его смерть.
Гонсалвеш участвовал в 13-м «Дакаре». Он дебютировал в 2006 году и четыре раза финишировал в первой десятке. Наивысшее достижение — в 2015 году он занял второе место в общем зачете мотоциклистов.
В 2020 году ралли «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.