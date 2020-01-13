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Мотогонщик погиб на ралли «Дакар»

Источник:
Sibnet.ru
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Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар», сообщается на сайте турнира.

Гонсалвеш на 276-м километре трассы упал с мотоцикла, к нему экстренно отправилась группа медиков.

Мужчину обнаружили без сознания. У 40-летнего гонщика случился сердечный приступ, так определили на месте происшествия. На вертолете Гонсалвеша доставили в госпиталь, там специалисты констатировали его смерть.

Гонсалвеш участвовал в 13-м «Дакаре». Он дебютировал в 2006 году и четыре раза финишировал в первой десятке. Наивысшее достижение — в 2015 году он занял второе место в общем зачете мотоциклистов.

В 2020 году ралли «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...