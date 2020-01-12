Конькобежец Кулижников взял золото на чемпионате Европы

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в голландском Херенвене.

Спортсмен показал результат 34,38 секунды. Второе место занял голландец Дай Дай Нтаб (34,47), третьим стал еще один россиянин Руслан Мурашов (34,59). Российский конькобежец Виктор Муштаков стал 20-м (38,13).

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В активе российской командына чемпионате Европы , как сообщает ТАСС, теперь девять медалей — четыре золотые, две серебряные и три бронзовые.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира, также в его активе одна серебряная и одна бронзовая медали мировых первенств, а также три золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы.

Мурашов — обладатель одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионатов мира, одной золотой и одной бронзовой — чемпионатов Европы.