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Конькобежец Кулижников взял золото на чемпионате Европы

Источник:
ТАСС
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Фото: Sasha Krotov / CC BY 3.0

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в голландском Херенвене.

Спортсмен показал результат 34,38 секунды. Второе место занял голландец Дай Дай Нтаб (34,47), третьим стал еще один россиянин Руслан Мурашов (34,59). Российский конькобежец Виктор Муштаков стал 20-м (38,13).

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В активе российской командына чемпионате Европы , как сообщает ТАСС, теперь девять медалей — четыре золотые, две серебряные и три бронзовые.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира, также в его активе одна серебряная и одна бронзовая медали мировых первенств, а также три золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы.

Мурашов — обладатель одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионатов мира, одной золотой и одной бронзовой — чемпионатов Европы.

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Топ комментариев

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

paramedic

Никогда не понимал, за что меня гнобила в школе певичка. Пел я громко, слова учил. А что ни голоса, ни...

NEXT warrior

Дело не во внешнем виде. Дело в программах и играх. Если бы рабочий софт перетащили на Линь то винда...

Иркут 69

Очень странный дядя, мягко говоря... 😦Говорит одно, думает другое, делает третье... и всё невпопад.