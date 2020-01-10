Российская фигуристка сорвалась с высоты на репетиции открытия ЮОИ

Российская фигуристка упала с пятиметровой высоты во время репетиции открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, ее состояние немного улучшилось, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Россиянка 35 лет, проживающая в Германии, во время репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады на тросе поднималась надо льдом. Фигуристка потеряла равновесие и упала на каток с высоты около пяти метров. Имя спортсменки не разглашается.

«Нас проинформировали, что есть небольшие улучшения, ее состояние стабильно, ночь прошла хорошо. Мы находимся на связи с оргкомитетом и больницей, чтобы быть в курсе ситуации», — цитирует Баха АФП.

Местные полиция и прокуратура возбудили уголовное дело для расследования причин произошедшего.

Церемония открытия Игр состоялась в четверг вечером, несмотря на инцидент. Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января. Их участниками станут 1880 спортсменов в возрасте 15-18 лет из 70 стран.