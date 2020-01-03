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Футболист Смолов перестал скрывать отношения с внучкой Ельцина

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов начал встречаться с внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина — 17-летней Марией Юмашевой, фото с совместного отдыха он опубликовал в Instagram.

Смолов разместил фото с отдыха на острове Сен-Барт в компании друзей, на снимке он обнимает Юмашеву. Также он опубликовал сторис с девушкой.

Ранее в прессе появилась информация о том, что молодые люди встречаются. Такой вывод был сделан, после того как Юмашева активно лайкала фото Смолова и комментировала их.

Футболист был женат на обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопырёвой, они расстались в 2015 году.

Юмашева — младший ребенок Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина. Она отучилась в частной школе, в совершенстве владеет английским и французским языками, увлекается теннисом и верховой ездой.


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nicollaich

Чувака волнует покупательская способность населения. На зарплаты и пенсии ему начхать, как и на их обладателей.

domanl

Тупая смерть. Остался бы у соседей.

ponhik78

И куда так пить? Уже второе число, а ты ещё в пьяном угаре)

Удавиков

Но он хоть практик, а не теоретик как в правительстве, которые вещают о мифическом росте дохода населения.

лачинов

Это хорошо, что индексация как бы опережает инфляцию. Вот еще бы она не отставала от роста цен, так совсем...