Футболист Смолов перестал скрывать отношения с внучкой Ельцина

Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов начал встречаться с внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина — 17-летней Марией Юмашевой, фото с совместного отдыха он опубликовал в Instagram.

Смолов разместил фото с отдыха на острове Сен-Барт в компании друзей, на снимке он обнимает Юмашеву. Также он опубликовал сторис с девушкой.

Ранее в прессе появилась информация о том, что молодые люди встречаются. Такой вывод был сделан, после того как Юмашева активно лайкала фото Смолова и комментировала их.

Футболист был женат на обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопырёвой, они расстались в 2015 году.

Юмашева — младший ребенок Татьяны Юмашевой, дочери первого президента России Бориса Ельцина. Она отучилась в частной школе, в совершенстве владеет английским и французским языками, увлекается теннисом и верховой ездой.