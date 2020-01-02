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Сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Источник:
ТАСС
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира.

В составе сборной России отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена (28). Лучшим игроком встречи в составе сборной России признан голкипер Ярослав Аскаров, у швейцарцев — вратарь Лука Холленштайн.

Аскаров начал с первых минут третий матч на этом турнире. Ранее он сыграл первые два периода матча против сборной Чехии (3:4), пропустив в них четыре шайбы, полностью провел заключительную встречу группового этапа против сборной Германии (6:1) и вышел на площадку вместо Амира Мифтахова при счете 0:3 в игре со сборной США (1:3). В матче со швейцарцами сборная России дважды реализовала большинство, до этого россиянам на турнире удалось трижды воспользоваться численным преимуществом, все три раза это произошло в игре с немцами.

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По итогам предварительного этапа сборная России заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).

Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы — первое, канадцы — второе, американцы — четвертое, финны — пятое, чехи — седьмое, словаки — восьмое. В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом.

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