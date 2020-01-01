Нападающий ЦСКА заинтересовал «Челси»

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, английский клуб готов заплатить за игрока порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

Британский гранд может подписать Чалова в ближайшее трансферное окно, пишет Daily Express со ссылкой на собственные источники. Другим претендентом на 21-летнего форварда является «Брайтон».



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Чалов — воспитанник ЦСКА, в нынешнем сезоне он выходил на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять передач. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, записав на свой счет 15 голов в 30 матчах.

Прошлым летом Чаловым уже интересовались английские клубы — «Кристал Пэлас» предложил за россиянина около 25 миллионов евро, однако в итоге ЦСКА не устроило это предложение, сделка не состоялась.