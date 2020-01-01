НАВЕРХ

Нападающий ЦСКА заинтересовал «Челси»

Источник:
Sibnet.ru
94 0
Фото: 1095 / CC BY-SA 3.0

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, английский клуб готов заплатить за игрока порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

Британский гранд может подписать Чалова в ближайшее трансферное окно, пишет Daily Express со ссылкой на собственные источники. Другим претендентом на 21-летнего форварда является «Брайтон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕFIFA изменит ключевое правило футбола

Чалов — воспитанник ЦСКА, в нынешнем сезоне он выходил на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять передач. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, записав на свой счет 15 голов в 30 матчах.

Прошлым летом Чаловым уже интересовались английские клубы — «Кристал Пэлас» предложил за россиянина около 25 миллионов евро, однако в итоге ЦСКА не устроило это предложение, сделка не состоялась.

Еще по теме
FIFA изменит ключевое правило футбола
Глава российского футбола не увидел его деградации
Дзюба снова стал лучшим футболистом России
Жена футболиста пооткровенничала о сексуальной жизни
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
•
Водке повысили минимальную цену
•
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
•
Российских танкистов вооружат автоматами нового поколения
Подробности
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Шесть затмений: когда тень закроет Луну и Солнце
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
Как это работает
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Почему похмелье побеждает: ошибки самолечения
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным
27.12.2019 11:08
СК заявил о манипуляциях Родченкова с базой данных спортсменов
23.12.2019 11:11
Календари с обнаженкой отказались покупать в Бурятии
20.12.2019 14:17
Фетисов рассказал о советском «допинге»
20.12.2019 09:19
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
•
Водке повысили минимальную цену
•
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
•
Российских танкистов вооружат автоматами нового поколения
Подробности
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Шесть затмений: когда тень закроет Луну и Солнце
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
Сибирь
•
После ДТП в Томской области в больницу доставили шесть человек
•
Бизнесмен построит в Забайкалье завод по производству биотоплива
•
Спортивные мастер-классы пройдут в Горном Алтае в праздники
•
Музей шоколада на Алтае проведет новогодние мастер-классы
•
Гектар земли за Байкалом получат все желающие в России
•
Тариф на проезд вырастет в Томске на рубль
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
93
Россия и Украина договорились о газе
49
Путин поздравил жителей России с Новым годом
32
Кремль опубликовал много старых фото Путина
30
Путин вернул аэропортам курилки
24
Топ комментариев

парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))