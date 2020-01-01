FIFA изменит ключевое правило футбола

Международная федерация футбола собирается внести изменения в правила определения положения «вне игры».

Руководство FIFA обсуждает введение «очевидного просвета» между игроками для определения офсайда. Таким образом, он будет определяться лишь в том случае, если атакующий игрок будет находиться впереди защитника всем телом.

Ожидается, что в скором времени революционное предложение будет отправлено на рассмотрение в Международный совет футбольных ассоциаций для тестов и окончательного утверждения.

В данный момент положение «вне игры» фиксируется, если атакующий игрок находится впереди защитника любой частью тела, которой может быть забит гол, однако такая трактовка после введения видеоповторов стала нередко приводить к скандалам.