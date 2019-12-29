Федор Емельяненко в первом раунде отправил Джексона в нокаут

Поединок, прошедший в Сайтаме, закончился победой Федор Емельяненко нокаутом над американцем Куинтона Джексона.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

«Можно выдохнуть»: Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде pic.twitter.com/alFzs9PWYW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

Поединок, прошедший в Сайтаме, закончился победой россиянина нокаутом. На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед при шести поражениях в MMA, один его бой признан несостоявшимся. 41-летний Джексон выиграл 38 боев, проиграл 14 поединков, передает «Р-Спорт»/

В октябре глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Емельяненко в рамках прощального турне проведет три поединка: в Японии, Европе и Москве.