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Федор Емельяненко в первом раунде отправил Джексона в нокаут

Источник:
«Р-Спорт»
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Фото: © кадр из видео

Поединок, прошедший в Сайтаме, закончился победой Федор Емельяненко нокаутом над американцем Куинтона Джексона.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

Поединок, прошедший в Сайтаме, закончился победой россиянина нокаутом. На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед при шести поражениях в MMA, один его бой признан несостоявшимся. 41-летний Джексон выиграл 38 боев, проиграл 14 поединков, передает «Р-Спорт»/

В октябре глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Емельяненко в рамках прощального турне проведет три поединка: в Японии, Европе и Москве.


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Обсуждение (3)
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Топ комментариев

Woodnox

буду рад если он выиграет...тогда очень многое поменяется

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

Иркут 69

Величие. Есть такой сорт властолюбцев, кои ищут способ пролезть в сонм великих. Одни строят в свою честь...

жизнилюб

он бы лучше рассказал о достижениях в реальной жизни россиян,что сделано для их комфортной жизни

Бревно в глазу

Цитатасами эти 2 млрда заплатят"сами" - это россияне (вернее русские)?