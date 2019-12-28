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Медведева рассказала о выступлении на сломанных коньках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступала в короткой программе на чемпионате России на сломанных коньках, на них же она собирается кататься и в произвольной программе, рассказала сама спортсменка.

Медведева повредила ботинок конька на тренировке перед короткой программой. Сейчас она занимает пятое место, уступая Алене Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой.

«Вчера был очень сложный день. Неприятное падение на тренировке, после которого ботинок оказался сломан. Потом пытались найти, но не было моей модели. Потом взяли ботинки для новичков, переставили лезвия, но ничего не получилось хорошего. В итоге решили кататься на прежних. Чувствую себя очень растерянно и неприятно», — цитирует РИА Новости Медведеву.

Фигуристка рассказала, что вместе с тренером Брайаном Орсером так усердно заматывала ботинки скотчем, что у нее тряслись руки. Она добавила, что произвольную программу попытается откатать в тех же коньках.

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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

aleks.flow

видимо сказывается "положительный" эффект от деятельности нынешних реформ или опять санкции запада во...

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе