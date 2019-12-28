Медведева рассказала о выступлении на сломанных коньках

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступала в короткой программе на чемпионате России на сломанных коньках, на них же она собирается кататься и в произвольной программе, рассказала сама спортсменка.

Медведева повредила ботинок конька на тренировке перед короткой программой. Сейчас она занимает пятое место, уступая Алене Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой.

«Вчера был очень сложный день. Неприятное падение на тренировке, после которого ботинок оказался сломан. Потом пытались найти, но не было моей модели. Потом взяли ботинки для новичков, переставили лезвия, но ничего не получилось хорошего. В итоге решили кататься на прежних. Чувствую себя очень растерянно и неприятно», — цитирует РИА Новости Медведеву.

Фигуристка рассказала, что вместе с тренером Брайаном Орсером так усердно заматывала ботинки скотчем, что у нее тряслись руки. Она добавила, что произвольную программу попытается откатать в тех же коньках.