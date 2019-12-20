Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял третье место в списке лучших игроков десятилетия по версии спортивного телеканала ESPN.

Список из 100 хоккеистов НХЛ был составлен на основе статистических и аналитических сравнений, награждений за успехи в сезоне, а также мнений журналистов.

На первом месте в списке оказался канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, второе место занял канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В сотню лучших игроков лиги вошли и другие представители России. На шестом месте — Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинс». Павел Дацюк, известный по выступлениям за «Детройт Ред Вингс», на 11-м месте. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на 14-й строчке.

Овечкин выступает за Кэпиталс с 2005 года. На протяжении карьеры он восемь раз становился лучшим снайпером лиги. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» завоевал Кубок Стэнли.