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«Локомотив» выиграл третий матч у «Трактора»

Источник:
Sibnet.ru
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Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Челябинске завершилась с результатом 2:1 в пользу клуба из Ярославля.

Счет в матче на 3-й минуте открыл Егор Аверин. На 34-й минуте отличился Григорий Иванов. «Трактор» отыграл одну шайбу в конце третьего периода, отличился Семен Дер-Аргучинцев, однако забросить еще одну не смог.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу ярославской команды. Следующий поединок состоится также в Челябинске и пройдет 8 апреля.

В другой полуфинальной серии сражаются екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Счет в их противостоянии пока равный — 1-1.

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