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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина спрячет истребители F-16

Источник:
Sibnet.ru
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Украина готовит комплекс мер для защиты истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

«Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах, где врагу будет сложно их находить», — рассказал Евлаша цитата по «Стране.ua».

Пресс-секретарь пояснил, что на строительство специальных хранилищ и бункеров для истребителей понадобились бы «колоссальные средства», а также много времени.

Представитель ВСУ отметил, что будут использовать «различный набор методов, чтобы вводить врага в заблуждение и одновременно эффективно применять» истребители, но конкретные методы не привел.

Киев запрашивал у США 128 истребителей F-16 в феврале 2023 года. Через несколько месяцев стало известно, что самолеты передадут Нидерланды и Дания. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь идет о 40 истребителях.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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