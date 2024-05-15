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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США передадут Украине еще одну систему Patriot

Источник:
Bloomberg
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Белый дом работает над отправкой Украине дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с радарами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские союзники Украины также разрабатывают планы по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов, сообщили источники. Германия ранее заявила о передаче Киеву одной батареи.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация США продолжает контакты с союзниками, нацеленные на то, чтобы найти дополнительные системы ПВО Patriot для Украины.

Patriot — самая продвинутая и дорогая система ПВО у Украины. Одна батарея стоит около 1 миллиарда долларов, а одна ракета — почти 4 миллиона долларов.

По оценке украинских властей, ПВО Украины нужно еще семь-девять батарей Patriot.

Тема: Военная операция на Украине
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