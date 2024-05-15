США передадут Украине еще одну систему Patriot

Белый дом работает над отправкой Украине дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с радарами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские союзники Украины также разрабатывают планы по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов, сообщили источники. Германия ранее заявила о передаче Киеву одной батареи.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация США продолжает контакты с союзниками, нацеленные на то, чтобы найти дополнительные системы ПВО Patriot для Украины.

Patriot — самая продвинутая и дорогая система ПВО у Украины. Одна батарея стоит около 1 миллиарда долларов, а одна ракета — почти 4 миллиона долларов.

По оценке украинских властей, ПВО Украины нужно еще семь-девять батарей Patriot.