Отношения между народами России и Украины рано или поздно восстановятся, выразил уверенность замглавы МИД РФ Михаил Галузин

«Пусть это займет определенное время, но люди сумеют найти общий язык», — сказал дипломат в интервью порталу News.ru. Народы России и Украины объединяет многовековая история, цивилизационная близость, единая православная вера, родственные и семейные связи, добавил он.

Он отметил, что оба народа на протяжении столетий были плечом к плечу и в горе, и в радости. «Вместе сражались против общего врага и вместе поднимали разрушенные им родные края. Этот генетический код взаимосвязанности нельзя уничтожить. Он дан нам свыше», — сказал дипломат.

По его словам, в Вашингтоне и Лондоне давно мечтали вбить клин между народами наших стран. «Англосаксов всегда пугало наше единство, и они с давних пор пытались натравить нас друг на друга, утопить в крови братоубийственного противоборства», — добавил Галузин.

«Западники не видят разницы между русскими и украинцами. Им нет до нас дела. Мы для них просто расходный материал. И чем быстрее это поймут простые люди на Украине, осознают, откуда исходит настоящая угроза, где скрыт истинный корень зла, тем быстрее мы сможем преодолеть искусственно возведенные преграды между нашими народами», — заключил Галузин.