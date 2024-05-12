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Глава Кузбасса станет министром энергетики

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на пост министра энергетики губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщила пресс-служба правительства.

«Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению “Энергетика” дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», — отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

О том, что Цивилев может пойти на повышение, СМИ со ссылкой на источники сообщили на этой неделе. Сам он комментировал, что не обладает такой информацией.

Цивилеву 62 года. Он родился в Мариуполе. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Служил в армии, затем ушел в предприниматели. Долгое время возглавлял угольную компанию «Колмар».

В Кемеровской области — с 2018 года, сначала как замгубернатора Амана Тулеева, потом стал главой региона. В сентябре 2023 года выиграл вторые губернаторские выборы с результатом 85,23%. В начале мая стал «Почетным гражданином Кузбасса».

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Политика #Россия #Кузбасс
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