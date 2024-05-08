Стало известно о возможном переходе главы Кузбасса в правительство

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может войти в формирующееся российское правительство.

О том, что глава Кузбасса может пойти на повышение, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в администрации президента, а также четырех человек, близких к ней.

Цивилев встречался с Путиным сразу после президентских выборов (об этом сообщалось 23 марта), обратил внимание один из собеседников газеты.

Другой источник охарактеризовал главу Кузбасса как эффективного управленца, который смог вникнуть в дела сложной с точки зрения бизнес-интересов Кемеровской области, поэтому он может применить свои знания на федеральном уровне.

По словам еще одного собеседника, Цивилев, «можно сказать, простился с регионом». В частности, 5 мая неожиданно собрали заседание парламента Кузбасса, где губернатору и его жене Анне Цивилевой присвоили звания «Почетный гражданин Кузбасса». Это сигнал к тому, что в Москве и на региональном уровне начали подготовку к перестановкам, уверяет собеседник издания.

«Я такой информацией не обладаю», — сказал «Ведомостям» на вопрос о предстоящем переводе в Москву сам Цивилев, который был 7 мая на инаугурации президента.