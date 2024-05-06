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Глава Кузбасса и его жена стали почетными гражданами региона

Источник:
Sibnet.ru
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Анна и Сергей Цивилевы
Фото: © vk.com/tsivilev42

Депутаты парламента Кемеровской области единогласно присвоили звание «Почетный гражданин Кузбасса» губернатору Сергею Цивилеву и его супруге, председателю фонда «Защитники Отечества», председателю совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анне Цивилевой.

«Последние шесть лет развитие Кузбасса происходило в очень непростых условиях. Это требовало от руководства региона кардинальной перенастройки всех рабочих процессов в кратчайшие сроки. Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев не только смог сохранить стабильность, но и задал новый вектор развития Кузбасса», — отметил председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Цивилевой он поставил в заслуги реализацию десятков проектов и более сотни мероприятий в сферах культуры, образования и социального развития.

«Это достойнейший образец семейных отношений, в котором оба супруга достигли успехов в профессии, рука об руку решительно преодолели все трудности и сохранили семейную гармонию», — добавил Зеленин.

Теперь Цивилевы имеют право на 50% льготу при оплате ЖКХ, а также на компенсацию половины стоимости путевки в санаторий за счет областного бюджета. Они могут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Цивилев и его супруга не имели отношения к Кузбассу до 2018 года. Тогда он стал заместителем губернатора Амана Тулеева, а затем врио. Цивилев дважды выиграл выборы главы региона: в первый раз с результатом 81,29%, во второй — 85,23%.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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