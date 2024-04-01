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Появилось расписание матчей полуфинала плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал КХЛ

Три команды Восточной конференции и одна из Западной сыграют в полуфинале плей-офф за Кубок Гагарина, матчи стартуют со вторника, 2 апреля.

В полуфинале сыграют «Локомотив» с «Трактором» и «Металлург» с «Автомобилистом». Расписание первых четырех матчей уже известно.

«Локомотив» и «Трактор» — 2 апреля в 19.30 мск
«Металлург» и «Автомобилист» — 3 апреля в 17.00 мск
«Локомотив» и «Трактор» — 4 апреля в 19.30 мск
«Металлург» и «Автомобилист» — 5 апреля в 17.00 мск
«Трактор» и «Локомотив» — 6 апреля в 14.30 мск
«Автомобилист» и «Металлург» — 7 апреля в 14.30 мск
«Трактор» и «Локомотив» — 8 апреля в 17.00 мск
«Автомобилист» и «Металлург» — 9 апреля в 17.00 мск

Из-за того, что в сезоне 2023/24 плей-офф проводится в перекрестном формате, число команд Запада и Востока не равное. Четвертьфинал смогла преодолеть только одна западная команда — «Локомотив».

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Спорт #Хоккей
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