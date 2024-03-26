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СКА вылетел из плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал СКА

Хоккейный клуб СКА завершил участие в чемпионате КХЛ сезона 2023/24, команда вылетела из плей-офф в четвертьфинале, проиграв «Автомобилисту».

«Автомобилист» сенсационно выбил СКА из плей-офф, обыграв их в серии со счетом 4:1. Пятфй матч между командами состоялся в Санкт-Петербурге 25 марта, подопечные Романа Ротенберга уступили со счетом 4:5.

По итогам четвертьфинала в полуфинал прошли уже две команды и обе из Восточной конференции: «Автомобилист» и «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо».

Продолжают бороться за полуфинал пары «Авангард»-«Локомотив» (счет в серии 1:3) и «Спартак»-«Металлург» (счет в серии 1:2).

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