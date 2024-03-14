Лидера «Спартака» Промеса задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов

Форварда московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в среду, 13 марта, так как его разыскивает Интерпол по запросу Нидерландов, сообщила нидерландская прокуратура.

В результате «конструктивного сотрудничества» ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. В Дубае он жил в роскошном отеле. Нидерланды будут требовать его экстрадиции, говорится в заявлении прокуратуры.

Имя задержанного не называется. Но под описание подходит Промес, который после сборов «Спартака» в ОАЭ 29 февраля не смог вылететь в Москву. Он был задержан в аэропорту и доставлен в полицейский участок, однако на следующий день отпущен из-под стражи.

По данным журналиста Ивана Карпова, спартаковца задержали из-за оставления места ДТП. Суд по делу должен был состояться на прошлой неделе, но его результатов нет. Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался, что ДТП было придумано, а истинная причина — запрос Нидерландов.

Промес на родине приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина и полутора — за нападение с ножом на родственника. Футболист заявлял, что не виновен, и подал апелляции.