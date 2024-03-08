Дисквалифицированную Валиеву исключили из сборной России

Российские спортивные власти исключили фигуристку Камилу Валиеву из состава сборной России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — сказал ТАСС гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в конце января была отстранена на четыре года (с 25 декабря 2021-го) с лишением наград. Спустя месяц апелляция на вердикт CAS была зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии.

На период отстранения Валиева не сможет тренироваться на государственные деньги.