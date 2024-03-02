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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Источник:
Sibnet.ru
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«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2.

В составе одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. При этом форвард фактически стал автором переворота в игре — он сделал это, когда его команда уступала со счетом 0:2.

38-летний россиянин довел число своих голов за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге до 839. По этому показателю он занимает вторую строчку в списке самых результативных игроков НХЛ за всю историю лиги.

Отставание от канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 года и является рекордсменом НХЛ, сократилось до 55 голов.

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